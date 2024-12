Na suđenju je utvrđeno da je Mihajlović početkom oktobra pozajmio tri hiljade evra od D. S. sa kratkim rokom vraćanja. Novac mu je vratio 10. oktobra. Osnovano se sumnja da mu je taj novac dala Branislava Stojanović, misleći da daje kaparu za kupovinu stana. Kada ju je poveo 11. oktobra da navodno sklopi kupoprodajni ugovor sa prodavcem - on je ubio.

- Danijel je ubijen jer je jedini svedok. On je jedini znao da je majka dala kaparu za stan. On je jedini znao sa kim je majka otišla da se nađe. On i kaže drugovima u školi da je majka otišla da završi neki posao. Njega Mihajlović poziva na mobilni i on kaže da ide da se nađe sa jednim čovekom. I nakon toga ga nema - objašnjava inspektor.