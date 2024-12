Više tužilaštvo tereti I. G. za krivično delo silovanje , za šta je zaprećena kazna do 15 godina zatvora.

Pretio ćerki

- Maloletnica je ispričala da ju je otac prvi put silovao kad je imala 13 godina. Kako je navela, On ju je napastvovao kad god bi njena majka izašla iz kuće i ostavila ih same. Pre svake torture pretio joj je batinama i psihički je maltretirao - objasnio je izvor, i dodao:

- On je prilikom privođenja tvrdio da ga je ćerka lažno optužila i da joj nije učinio ništa nažao. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega je saslušan u tužilaštvu. Po savetu advokata koji mu je dodeljen po službenoj dužnosti, branio se ćutanjem, nakon čega je osumnjičenom određen pritvor do 30 dana - rekao je izvor.