Podsetimo, Popovića su 16. maja uhapsili policajci na teritoriji Beograda gde je bio sa sinom V. P. i odveli ga u Policijsku stanicu Velika Plana. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova, a dečaka je preuzeo Centar za socijalni rad koji će se o njemu starati do dolaska majke.

On se sumnjiči da je, 9. aprila ove godine, bez saglasnosti supruge, iz motela u Velikoj Plani u kojem su boravili, odveo njihovog četrnaestogodišnjeg sina u nepoznatom pravcu, nakon čega se nije javljao na telefonske pozive.

- Oko 11 sati je došao vlasnik hotela i tražio Vladicu. Kad sam mu rekla da nije tu, on je rekao da postoji problem. Ubrzo je došla i menadžerka koja je tražila da se plati račun od hotela. Meni je to bilo čudno, jer mi je Vladica rekao da je platio, a menadžerka je tvrdila da je njima rekao da će račun platiti njegov brat. Tada sam znala da je to laž jer njegov brat nema toliko novca - kaže ona.