"Odlaskom tvojim nestao je dan, nestao i sunčev zrak. Moj život sine, postao je bol, tuga i jad. Jednu ružu nosim svakog dana, a u sebi budim nadu, da je to samo san, u kome te čekam da mi dođeš. U mislima za tobom patim svaki dan, suze što padaju na grob tvoj, da li mogu stići do tebe jedini moj. To prokleto veče, bilo je kraj naše sreće, jedini sine moj. Pamtim ono sivo jutro koje je osvanulo bez tebe, voljeni sine moj. I sad je samo tuga u našem domu, kako živeti bez tebe, sine moj. Kad svet se srušio moj, više nema ničeg tu, večno ću da živim u tom snu. Kad smo skupa srećni bili, radovali se svakom novom danu, živeli za radost i sreću tvoju jedina dušo moja. A sad sine, samo patnja, bol i suze, proklet bio onaj dan što mi tebe uze", napisala je majka Dalibora Todorovića ispod njihovih zajedničkih fotografija.