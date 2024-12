Nakon hapšenja Dušana Krsmanovića (36) u Sremskoj Mitrovici i njegovog brata Miloša u Nemačkoj zbog sumnje da su organizovali kriminalnu grupu koja se bavila uličnom prodajom kokaina, žitelji Sremske Mitrovice su u čudu. Kako kažu, u Sremskoj Mitrovici je do pre godinu dana postojao kafić, koji je bio u vlasništu Miloša Krsmanovića i Darka Marjanovića, ali građani nisu znali da je on služio, kako to istražitelji sumnjaju, za pranje novca i kao jedna vrsta logističkog centra za ilegalni posao sa narkotika.