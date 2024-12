Presudom Višeg suda u Pančevu od 7. juna 2024. godine okrivljeni Stevan Kosanić je zbog izvršenja krivičnog dela silovanje u pokušaju osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina, da bi sada, kako Kurir saznaje, kazna bila preinačena odlukom Apelacionog suda u Beogradu, te je Kosanić pak osuđen na 20 godina zatvora!



- Okrivljeni Stevan Kosanić oglašen je krivim što je dana 2. avgusta 2023. godine, u Pančevu, bio smanjeno sposoban, ali ne u bitnoj meri da shvati značaj svog dela i smanjenih, ali ne u bitnoj meri, mogućnosti da upravlja svojim postupcima, primenom sile, pokušao da prinudi na obljubu oštećenu S.A, (90) i pritom joj naneo teške telesne povrede opasne po život usled kojih je preminula 22. avgusta 2023. godine - piše u saopštenju.



Kako dalje navode, Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 4. novembra 2024. godine doneo je presudu kojom je usvajanjem žalbe javnog tužioca preinačio prvostepenu presudu u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, tako što je okrivljenog Stevana Kosanić zbog izvršenog krivičnog dela silovanje u pokušaju osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, dok je žalbu branioca okrivljenog odbio kao neosnovanu i prvostepenu presudu, u nepreinačenom delu, potvrdio.



- Po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilnom i svestranom ocenom svih izvedenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj vezi, pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, zatim pravilno primenio zakon kada je zaključio da se u radnjama okrivljenog Kosanića stiču svi kako subjektivni tako i objektivni elementi krivičnog dela silovanje u pokušaju za koju je okrivljeni pravilno i oglašen krivim - navode takođe i dodaju:



- Prvostepeni sud je prilikom donošenja odluke o vrsti i visini krivične sankcije koju će izreći okrivljenom Kosaniću, pravilno utvrdio sve okolnosti koje utiču na to da krivična sankcija bude odabrana a njena visina pravilno odmerena, pa je pravilno kao olakšavajuće okolnosti cenio smanjenu uračunljivost na strani okrivljenog, dok je pravilno kao otežavajuće okolnosti cenio raniju višestruku osuđivanost okrivljenog. Međutim, okr. Kosanić je ranije osuđivan 23 puta, od čega više puta zbog izvršenja krivičnog dela protiv polne slobode, pri čemu iz dokaza proizlazi da je sa izdržavanja poslednje izrečene kazne zatvora izašao dva meseca pre predmetnog događaja, te da je krivično delo izvršio prema starici, pri čemu je pokazao upornost i rešenost da izvrši krivično delo i pored otpora oštećene, a zatim i ponašnje okrivljenog nakon izvršenog krivičnog dela, odnosno činjenicu da je oštećenu ostavio bez pomoći, od nje uzevši mobilni telefon kao i slušalicu fiksnog telefona u nameri da je onemogući da pozove pomoć čime je kod oštećene prouzrokovao dodatne patnje. Ponovo ceneći sve otežavajuće okolnosti, kao i olakšavajuću okolnost koja se sastoji u činjenici da je reč o okrivljenom koji je krivično delo izvršio u stanju smanjene uračunljivosti do stepena bitnog, ali ne i bitno, a budući da ranije višegodišnje zatvorske kazne na okrivljenog nisu uticale, to se prema stavu ovog suda u konkretnom slučaju samo zakonom predviđenom kao maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od 20 godina može postići svrha kažnjavanja i izricanja krivičnih sankcija, odnosno može se uticati na okrivljenog da ubuduće ne vrši ovakva ili slična krivična dela.