To se dogodilo i u decembru prošle godine u okolini Jagodine, gde je majka A.Đ. (33) uhapšena zbog sumnje da je ubila svoje novorođenče i ostavila ga u zamrzivaču. Reč je o ženi koja je samohrana majka petoro dece, a nakon što se porodila sa šestim detetom ona je, kako se sumnja, bebu je ubila i ostavila je u zamrzivaču.

To, na žalost, nije prvi užasan slučaj čedomorstva u jagodinskom kraju, jer je pre pet godina u maju D.R. (26) iz sela Mali Popović nakon porođaja svoju mrtvu bebu bacila u poljski WC domaćinstva u kojem je živela. Pre toga, 2008. godine, G.A. (38) iz sela Majur kod Jagodine, takođe je nakon porođaja ubila bebu, a njeno telo stavila u platnenu torbu koju je sledećeg dana bacila u reku Lugomir.

Dug niz jezivih zločina majki

Čemomostvo zbog straha od osude okoline

Kao motiv za čedomorstvo, kako objašnjavaju psiholozi, najčešće se javlja strah majke od osude okoline . Zbog toga one u većini slučajeva, kao što je i potonji iz okoline Jagodine, kriju trudnoću, a porođaj obavljaju same u sobi ili na nekom skrovitom mestu.

- Ubistvo deteta posle porođaja je mahom posledica strahovitog pritiska okoline. Te devojke i žene su zavisne u svakom pogledu, ne donose značajne odlike za sebe, svoj život i budućnost. Žive uglavnom u malim, rigidnim sredinama i kada ostanu trudne u vezi koja nije bračna, bilo sa mladićem koji ne želi da se njima oženi ili sa muškarcem koji je već u braku, kod njih se javlja strah od reakcije porodice i okoline. Te sredine devojkama šalju poruku “ne možeš da imaš dete bez oca” i one žive pod tim pritiskom – ispričao je svojevremeno, nakon jednog od mnogobrojnih slučajeva čedomorstava, psiholog Zoran Musterović.

On je ukazao i da one nastoje da se tek rođene bebe odmah oslobode, bacajući ih u jame ili na smetlišta, nadajući se da niko neće naći telo novorođenčeta.

- One i ne pomišljaju da dete živo ostave u nekoj kutiji, korpi, na vidnom mestu gde će ga neko naći. Smatraju da ako to urade, ponovo će celo mesto tražiti majku, postoji mogućnost da dođu do nje i zbog toga im je cilj da prikriju bilo kakav trag o postojanju deteta – pričao je psiholog Musterović, dodajući da smatra da se, na žalost, ne otkriju sva čedomostva koja se počine u Srbiji.