Ovo je razlog pucnjave

- Osumnjičeni su na saslušanju izjavili da se kaju i da su bili nepromišljeni, a to su tek shvatili po privođenju. Vozač kombija rekao je da je on pucao, ali da nije imao nameru nikoga da povredi niti da uplaši. On je objasnio da su se njih trojica vraćali sa vikenda provedenog na Goču, te su se usput šalili i međusobno prozivali. Tinejdžer je ispričao da je kupio repliku pištolja i da su se tokom povratka provokativno ponašali, govoreći da ne sme da puca. On, kako bi dokazao da nije kukavica, prihvatio je izazov drugova, te je pucao pored škole – rekao je izvor.