- Sve ovo mi je preteško palo, A. Đ. i ja smo bile prijateljice. Naravno da sam znala da je bila trudna, ali ona je u poslednje vreme živela vrlo povučeno, praktično se nismo ni viđale. Zatečena sam i dalje, ne dolazi mi do mozga da je mogla da naudi svom detetu. Nema objašnjenja za ovo... Deteta više nema, ali me muči pitanje šta se to dogodilo u njenoj glavi i da li sam nekako mogla da joj pomognem! Pokušavam da se setim kakva je bila kad smo se poslednji put videle, a otkad sam čula da je uhapšena, ne spavam. Ne želim da pravdam i da je branim, ali činjenica je da su svi iz njene okoline definitvno zakazali jer joj nisu pomogli, a njoj je očigledno pomoć bila potrebna - kaže naša sagovornica.