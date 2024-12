- Milan je negde oko dva sata došao kući i počeo da loži šporet "smederevac". Probudilo me je lupanje pa sam ustala i rekla mu: "Nemoj sine Milane sada da ložiš šporet". A on mi kaže: "Ja idem iz kafane, ložim da ti bude toplo, a ti se buniš" - ispričala je Milanova majka.

- Uleteo je unutra i jurnuo na mene. Udarao me iz sve snage po telu, po glavi. Iz nosa mi je pošla krv koju sam pokušala rukama da zaustavim, a on nije prestajao da me udara. Buka je probudila Ivu koji je ustao i pitao ga: "Šta to radiš nesrećniče? Zašto biješ majku?" Onda je on krenuo na njega - smireno je opisala dramatični događaj u staroj, trošnoj kućici na kraju Velike Kruševice.