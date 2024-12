- Niška policija dobija je dojavu da se u jednom hotelu u okolini Nišu sastaju mlade žene koje se bave prostitucijom. Proverom je utvrđeno da se one u tom objektu više puta sastajale s mušterijama sa kojima ih je povezivao osumnjičeni Lj. K. Postoje informacije da su im klijenti bili uglavnom dobrostojeći bugarski biznismeni, ali to tek treba da se proveri. U svakom slučaju, policija je postupila po dojavi i osumnjičene žene i njihov makro su uhapšeni - kaže izvor Kurira.

Naš sagovornik ističe da je posao Lj. K. bio da pregovara s klijentima i organizuje transport devojaka do ugovorene lokacije.

- Elitnom prostitucijom se najčešće bave mlađe devojke koje dolaze iz manjih sredina, a cenu usluga najviše određuje izgled devojke. Do klijenata se dolazi preko posrednika, s tim da makroi veći deo zarade zadržavaju za sebe - ističe izvor Kurira i podseća da se novčane kazne za osobe osumnjičene za prostituciju kreću u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara, a zatvorske od 30 do 60 dana.