Mladi Kotoranin je ubijen 8. decembra 2006. na Dorćolu, u Ulici Visokog Stevana kod broja 38, a egzekutor mu je pucao u potiljak. Kako je kod ubijenog mladića nađena lična karta na ime Ištvana Elezovića (23) iz Podgorice, u prvi mah pretpostavljalo se da je on žrtva. Proverom otisaka prstiju ubijenog utvrđeno je da je žrtva Stevović, za kojim se tragalo zbog dvostrukog pokušaja ubistva iz 30. septembra te godine, kada je u Kotoru pucao na sugrađane Dragana Kneževića (25), zvanog Škuri, i Dalibora Đurića (24) i teško ih ranio.

- U to vreme već je bilo poznato da je barska kriminalna grupa opasna, a Kotorani nisu važili za toliko jake kriminalce. Bili su poznati kao pomorci i samim tim više skloni krujumčarenju droge nego likvidacijama. Ubrzo su, međutim, do nas počele da stižu operativne informacije, od iskusnih ljudi u podzemlju, da će ti "klinci" iz Kotora, koji su u to vreme tek prerasli tinejdžerske godine (imali su po 20 i kusur godina), prerasti sve kriminalne grupe.