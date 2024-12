- Najgore u svemu ovome, ono što ženu najviše iscrpljuje jeste nedostatak sna. Dakle, dojenje i nespavanje, sve majke znaju koliko je teško nespavati noćima i koliko to može da vas dovede do stanja da ne možete da funkcionišete. To su hemijski procesi kroz koje morate proći.

- Čedomorstvo nije često krivično delo, a kada bismo pričali sa socijalnog aspekta, to bi bilo nešto drugo. U nekim situacijama može da se predupredi, ovo jeste proces koji traje i zato krivični zakonik ovo prepoznaje kao privilegovani oblik ubistva. Definisano je kao ubistvo deteta pri porođaju, iako to činjenično jeste ubistvo, ipak se pravi razlika upravo zbog toga što prepoznaje da je to proces, on dozvoljava da je zaprećena kazna naprimer od šest meseci do pet godina, a budući da je nestao jedan život, to je malo. Međutim, sve ove činjenice koje je rekla Repac, govore u prilog tome da ovo mora biti privilegovani oblik ubistva. Jedino majka može da počini ovo delo, a majka jeste uračunljiva, ali je njena uračunljivost bitno ili nebitno smanjena, ali je nešto dovelo do smanjenja iste i do promene njenog psihičkog stanja. Neko bi trebalo da se bavi psihičkim stanjem porodilja.