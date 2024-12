Sumnja se da se on lažno predstavljao kao predstavnik inostrane firme koja vrši usluge prevoza sa aerodroma u Beogradu do Minhena ili Budimpešte. U tu svrhu, on je, kako se sumnja, putem oglasa nudio posao državljanima Nemačke, pozivajući ih da dođu u Srbiju, sopstvenim ili iznajmljenim vozilima, isključivo visoke klase. Sumnja se da bi, zatim, oštećenima obezbedio smeštaj u hotelu i pod različitim izgovorima odlazio njihovim automobilima prekidajući svaki kontakt.