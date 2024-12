Ubistvo se dogodilo u subotu uveče u hali koju Petrović ima u selu Varna kod Šapca. Napadač mu je navodno ispalio tri hica u potiljak i to iz pištolja sa prigušivačem. Ubica je nakon zločina pobegao i policija intenzivno traga za njim, a ovakvu likvidaciju Šabac ne pamti, pa se veruje da ga je počinio neki specijalac ili profesionalni ubica.

Komšije su čule buku i vrisku iz magacina i o tome obavestile Sretenovog sina, koji je prvo pokušao da stupi u kontakt sa ocem, a kako to nije uspeo, došao je do hale koju koriste za veleprodaju. Tamo je, prema njihovim rečima, zatekao oca u nesvesnom stanju i to kako leži na stomaku u lokvi krvi. Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt bogatog preduzetnika.