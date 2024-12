"Po mom mišljenju je sve to pomalo iskonstruisano da bi se zadovoljilo javno mnjenje"

Sudsko veće donelo je odluku da se ne dozvoli da se maloletni dečak ubica koji je počinio masakr u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ponovo sasluša u sudu u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja. Optužnica protiv njih je proširena posle svedočenja dečaka ubice za zanemarivanje i zapuštanje maloletnog lica. Šta može da bude razlog odbijanja ponovnog saslušanja dečaka ubice u postupku koji se vodi protiv Kecmanovića pokušali su da otkriju gosti jutarnjeg programa kurir televizije "Redakcija" prof. dr Zorica Mršević, Fakultet za evropske pravno-političke studije i prof. dr Gordana Božilović Petrović, advokat.

Božilović Petrović prva se dotakla ove teme:

- Sve zavisi od toga šta je bilo u dosadašnjem delu postupka. Ukoliko se on već osvrnuo na ovo delo koje se stavlja sada roditeljima na teret, u smislu zlostavljanja i zanemarivanja, sud je taj koji donosi odluku da li je potrebno da se ponovo sasluša. Ako smatra da ima dovoljno dokaza da bi se posle toga moglo odlučiti, u vezi toga i donosi odluku. Ništa posebno to nema. Dolazak do materijalne istine i presude gradi se na osnovu dokaza, ne možemo ni jedan izdvojiti da je manje bitan. Svi oni predstavljaju jednu celinu - rekla je ona, te istakla:

- Pritvor je mera koja služi za obezbeđenje prisustva okrivljenog na glavnom pretresu i to je poslednja i najteža mera. Zakon tačno određuje koji su osnovi za određivanje pritvora.

Mršević je istakla kako se ne slaže sa činjenicom da se roditeljima dečaka ubice pripisuje teret zanemarivanja deteta, odnosno da ne smatra da je to uzrok stravičnog zločina:

- Što se tiče auditorijuma, svi smo u raspoloženju da neko mora da bude kriv, a to su roditelji. Meni ne izgleda da je on zanemareno dete. Druga je stvar da li su bili hladni i prezahtevni, po mom mišljenju je sve to pomalo iskonstruisano da bi se zadovoljilo javno mnjenje. Niko ne bude odličan učenik ako je zanemareno dete, nije izgledao neuredno, nije se ponašao ružno. Činjenica je da su oni morali da primete njegove porive, tu je povezano sa zanemarivanjem.

- Pitanje je zašto on nije bio ispitan, možda bi hteo da se žali na uslove u kojima se nalazi. Nije baš pametno nagađati, može da predstavlja jednu vrstu pritiska na nezavisnost suda. Verujem da će roditelji biti okrivljeni za nešto, ali takođe je jasno da je ogromna odgovornost za odgajiti monstruma. Oni se brane kako misle da treba da se brane, što bi rekao moj profesor, "Zatvor je pun nevinih ljudi".

Mršović je istakla ono što smatra jednom od preventivnih mera koja bi u velikom slučaju pomogla je postojala pre samog masakra:

- Da je postojao metal detektor, on ne bi mogao bilo kakav pištolj da unese, ne vidim da je postavljen bilo gde u školama. Eto, to je neka pouka koju bi mogli da izvučemo. U Americi školski savetnici prate učeničke društvene mreže. Jedan od njih rekao je "Plakaće majke, zaviću ih u crno" To je bilo dovoljno da se predvidi i on je stavljen pod kontrolu, ali je ipak uradio nešto, ne tih razmera kako je planirao.

