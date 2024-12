- Ja nisam za legalizaciju prostitucije. Kada se to radi, zemlje se hvale kako su smanjile stopu kriminala, a zapravo su legalizovali neke stvari koje se svode na trgovinu ljudima. Na ulicama se nalaze mnogi koji su tu bez svoje volje i žele. Najgore od svega je što živimo u eri gde se prostitucija zove elitom. U medijima, među voditeljima i voditeljkama, fitnes instruktorkama i instruktorima, manekenkama, misicama i starletama, negde između 170 i 220 se nalaze onih koji se bave elitnom prostitucijom. Svoje usluge naplaćuju negde između 1.000 i 3.000 evra. Preko leta je to jahting prostitucija, zimi je zimska. Vrlo su istaknuti u medijima. Ono što svi treba da znaju jeste da nisu u pitanju samo žene, već i muškarci koji su muške prostitutke - rekao je on, te istakao: