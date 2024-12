- U ovom postupku je komisija veštaka izjavila da je okrivljeni Aleksić nesposoban za suđenje samo i jedino ako leži u bolnici i prima hemioterapije, svih drugih dana on je sposoban da se pojavi u sudu. Iz nekog razloga se već drugi put stvorila situacija da upravo na dan suđenja on leži u bolnici. Da li je to koincidencija, slučajnost, ja to ne mogu da tvrdim, ali deluje neobično - rekao je advokat Jugoslav Tintor i dodao da je sledeće suđenje zakazano za 24. decembar.