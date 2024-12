Sreten Petrović ubijen je 7. decembra u selu Varna kod Šapca u svojoj hali veleprodaje koju je nedavno potpuno renovirao. Naime, sumnja se da je u pitanju profesionalno ubistvo s obzirom da je ubica koristio oružje s prigušivačem. Policija i dalje intezivno već pet dana traga za napadačem koji je ispalio tri hitca u potiljak žrtvi, kog je sin kasnije pronašao u lokvi krvi i to kako leži na stomaku.

- Svi su se slomili, kada su saznali da ga je neko ubio. Ubijen je kao da je najgori kriminalac, a on je bio jedna divna i dobronamerna duša koja je svima pomagala.

Sreten Petrović je nađen nakon tri sata od zločina, i da su to navodno, pokazale kamere.

- Hteli su te šerpe valjda da prodaju na crno, jer im se to isplati zbog kvaliteta, a takođe su tražili i pare koje nisu našli u tom trenutku. Sreten se pojavio u prostoru gde je njegova kancelarija, a tamo su ga prvo nekoliko puta udarili, a potom navodno jedan od njih je uzeo pištolj i ispalio tri hitca u njega. Komšije su čule buku i pozvale su Sretenov sina, a on je pokušao da dobije oca na telefon, ali kako u tome nije uspeo otišao je do hale.