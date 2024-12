Spasić kaže da je dečak već saslušavan u oktobru gde je odgovorio na sva postavljena pitanja, kao i da on nema zakonsku obavezu da svedoči, sa obzirom da se sudi njegovim roditeljima, već je on sam doneo odluku da protiv njih svedoči.

Ristović kaže da roditeljima preti kazna za teško delo protiv javne sigurnosti, do 12 godina zatvora, nezakonito držanje oružja nosi kaznu do 5 godina zatvora, a zlostavljanje i zanemarivanje deteta, što im se takođe stavlja na teret, može dodati od 3 do 5 godina zatvorskoj kazni.