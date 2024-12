- Uroš Blažić je izneo odbranu i priznao da je kriv, ali reč je samo o formalnom priznanju. On je pre i posle zločina radio sve po nekom svom planu! Počinio je monstruozan čin. To je mladić koji je vežbao pucanje u podrumu kuće, vežbao je pucanje u džak. Uoči tragedije puni okvire s municijom, najavljuje zločin i šalje poruku, ulazi u automobil s oružjem i municijom. Hladnokrvno je pucao iz automatskog oružja po žrtvama koje je i overavao. Posle masakra u Malom Orašju nije se uplašio ili predomislio, već je otišao u Dubonu i tamo uradio isto .

On je istakao da i to što je orkivljeni Blažić tokom poslednjeg izlaganja u sudu izjavljivao saučešće porodicama rtava i izražavao kajanje "samo predstava".

- Da se iskreno kaje i da mu je stvarno žao zbog svega što je uradio on bi nam ovde sve detaljno objasnio i rekao zašto je to uradio. Rekao bi nam sve detalje, kao i motiv. A to nismo dobili, tako da ovde nema iskrenog pokajanja! Reći ću vam kao tužilac, ali i kao čovek, da za ovakav zločin nema adekvatne kazne. Tražim maksimalnu kaznu za Uroša Blažića u trajanju od 20 godina, jer je ona srazmerna, pravična i prava za ono što je on uradio - rekao je tužilac.