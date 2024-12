Višestruki silovatelj, Radonja Ćirković (59) iz Novog Pazara, kako Kurir saznaje, ponovo je uhapšen juče u večernjim satima u Novom Pazaru zbog krivičnog dela polno uznemiravanje! Ćirkoviću je nakon hapšenja određen pritvor do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru.

- Nakon prijave zabrinutih roditelja, uplašenih za bezbednost svoje dece, kada je Ćirković više puta primećen kako prati i snima devojčice, a često im je pritom i dobacivao na ulici, ovaj višestruki silovatelj je ponovo uhapšen u Novom Pazaru. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a sada se sumnjiči za krivično delo polno uznemiravanje - kaže izvor za Kurir.

- Ovaj povratnik našao se na slobodi 14. jula kada je izašao iz zatvora "Nove skele" nakon što je odslužio kaznu od 12 godina zbog seksualnog napada. Samo deset dana kasnije, on je ponovo uhapšen zbog remećenja javnog reda i mira, kada su ga građani videli da se skida i kupa na gradskoj česmi - dodaje izvor.

Podsetimo, Ćirković je iza rešetaka u posebnom odeljku Kazneno-popravnog zavoda "Padinska skela" proveo 12 godina zbog poslednje počinjenog dela, a ukupno 34 godine, s obzirom na to da se radi o povratniku. On je prvi put osuđen 1985. godine kada je iza rešetaka proveo osam, umesto 13 godina. Međutim, četiri godine nakon tog izlaska na slobodu, on je ponovo napao, nakon čega je osuđen na 14 godina.