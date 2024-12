- Vraćala sam se iz prodavnice oko ponoći, kada me je zaustavio čovek na biciklu. Pitao me je da li znam gde u Novom Pazaru ima prenoćište ili stan na dan. Rekla sam da ne znam i nastavila da koračam. On je nastavio da me prati. Išao je ispred mene jako sporo, a posle zastao kako bih prošla ispred njega. Kada sam ga sustigla opet me je pitao nešto. Onda sam ja njega pitala odakle je, on mi je odgovorio da je iz Beograda. Onda je sišao sa bicikla, gurnuo ga na jednu žičanu ogradu i krenuo da nasrne na mene. Spustila sam mu ruke i rekla da se skloni pošto sam obučena da se odbranim - rekla je devojka.