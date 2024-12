- Po nalaženju Apelacionog suda, pravilan je stav prvostepenog suda da se prilikom odlučivanja o ispunjenosti uslova za uslovni otpust primenjuju odredbe Zakona koji te uslove propisuje i koji važi u vreme izvršenja kazne, a ne Zakon koji važi u vreme izvršenja krivičnog dela. U konkretnom slučaju radi se o postupku izvršenja pravnosnažno izrečene kazne, a blaži zakon se primenjuje do pravnosnažnosti presude, a nakon pravnosnažnosti presude samo ukoliko po vanrednom pravnom leku dođe do ukidanja pravnosnažne presude, odnosno do ponovnog suđenja - navedeno je u odluci Apelacionog suda u Beogradu.