- Obzirom da je optuženi priznao izvršenje krivičnog dela i da su izvedeni dokazi kojima se potvrđuje navod iz optuženja, najizvesnije je da će doći do osuđujuće presude - kaže Perović.

Činjenica je i da zato što Blažić nije navršio 21 godinu kada je izvršio ovaj zločin, on ne može dobiti zatvorsku kaznu dužu od 20 godina, a Perović kaže da je to zato što zakoni više ne prate život:

- Do sada smo imali više teških slučajeva, deca od 13 godina su u Novom Sadu spalili prosjaka. Neophodno je menjati zakon koji se primenjuje protiv mlađih lica. Ako on ubije devetoro i rani 12 osoba a zakon kaže da on dobija poziciju privilegovanog ubice, takva zakonska rešenja neguju i gaje ubice.