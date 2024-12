Na lice mesta je ubrzo pristigla policija koja je o celom slučaju obavestila i nadležno tužilaštvo. U toku istrage, ustanovili su ko je vlasnik stana i kada su ga nazvali on im je rekao ko je devojka čije su telo pronašli.

Tada nije ni znala da će joj njena dobrota i želja da pomogne, doći glave. Upoznala je momka koji je radio u obližnjoj piljari i oni su se veoma brzo zbližili. Vaskrsije Vrekić (29) je Mariji ispričao kako on već jako dugo nema roditelje i nesrećna devojka se sažalila na njega, te je počela da mu pozajmljuje novac svaki put kada bi on to zatražio.