- Rekao bih jednu stvar koja je proizašla iz procesa koji se vodi protiv roditelja malog monstruma, gde je prema materijalnim dokazima viđeno da je on proveravao krivično procesno pravo. Zašto bi on to radio ukoliko on ima neki drugi razlog, razmišljao je najviše o sebi šta će biti. Da je on kojim slučajem imao veliku zaprećenu kaznu, postojala bi mnogo veća šansa da on to ne uradi. Gde je ljudska pravda kada to kažem? Opasnost po društvo, šta ćemo sa njim?