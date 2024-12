- Predložena kazna nije opravdana. Sa 20 godina si čovek i imaš uticaj na to kakvu ćeš odluku doneti. Kada kažemo da nije opravdana, neće biti više srećne dece koje će se okupljati u školskom dvorištu. Ta deca imaće traumu, mi nismo ni svesni kolika je to tragedija. Ta deca su upamtila zločin i sutra će imati svoju decu. To su traume za ceo život daljim generacijama. Neće se potpuno zaboraviti, takve priče prenose se sa kolena na koleno. Da li ste videli da se neko zadržava na mestima nesreće jer ne žele da ih takva energija potresa. On će izaći u svojim najboljim godinama. Jednom ubica, uvek ubica. Podržavam spuštanje starosne granice.

- Treba im suditi i presuditi do maksimuma. Njemu je to otac sve obezbedio da bi on mogao da radi što hoće. Znači nije on to od juče, nego je imao to. Znali su za oružje. Sve su to laži da nisu imali kontakta sa oružjem. On je završio tu vojnu školu, ima te nagrade, ima sve živo, a šta vredi kad je on donosio oružje? On je za praznike pucao u nebo, svi smo to slušali. Ja bih volela da im se presude do maksimuma, jer su zaslužili.