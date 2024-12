- Nisam zadovoljan presudom od 20 godina jednom i drugom, odnosno presudom za Uroša, ni za Radišu Blažića. Za njih je trebalo adekvatna kazna da bude maksimalna doživotna robija. Za njih je i to nagrada. Zaista. Čuli smo na suđenju posledice i rane koje je naneo ovoj deci. Tužilac Ivana Konatar je izvukao maskimalno od svega ovoga i zahvalan sam mu na tome. Nisam znao do detalja sa koliko je projektila pogodio mog sina i ćerku, to sam danas čuo na iznošenju presude. Pobesneo sam tada u sudnici. Psovao sam ih, pa su me stražari udaljili jer nisam mogao da slušam rane koje su nanete mojoj deci. Nisam čuo presudu, jedan od novinara mi je kasnije rekao da su osuđeni na po 20 godina zatvora. Za mene kao oca ne postoji delić pravde koja bi mogla da nadoknadi gubitak. Ubio mi je sina i ćerku - rekao je između ostalog Saša Panić nakon današnjeg ročišta.