- Ja sam se tu slučajno zadesio, moja žena ima zdravstvene probleme i tom deonicom je vozim često. Nemam ništa protiv protesta, i sam se smatram opozicionarom, podržavam proteste, nisam poslat od bilo koga, a posebno nisam poslat od vlasti da nekoga napadnem. Ti ljudi su me izvređali, lupali moj auto, a kada sam izašao iz auta i pitao ko je je to uradio, svi su ćutali. To je sve što imam da izjavim - rekao je pored ostalog, kako saznajemo, Milan M. na saslušanju kod tužioca.