Igor S. je imao pravo da se izjasni o ovim izmenama, ali je naveo da će to eventualno učiniti kada se one analiziraju. Podsetimo, okrivljeni je bio u automobilu "mazda" sa kolegom kada je udario u žrtvu i njenog oca. Marijini roditelji dugo čekaju pravdu. Oni su, kao i uvek, i danas bili u sudnici, a ranije su naveli da se proces odužio previše, s obzirom na to da se tragedija dogodila pre četiri godine.