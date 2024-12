- Makar se priča završila. U drugoj varijanti bi još više poludeli. Suđenje je bilo brzo, on je dobio ono što smo očekivali. Ovim smo videli da sistem funkcioniše. Ukoliko se ne nađe drugi način da se on drži van slobode, što ne verujem da se može desiti, ali bitno je da kada bude došao momenat u kom može da izađe na slobodu javnost reaguje - rekao je Mašović.

On je objasnio i da nakon odsluženja dve trećine kazne, Blažić može da traži pomilovanje, ali Mašović veruje da do toga neće doći.

Ona dodaje da ovakvih slučajeva do sada nije bilo u Srbiji, već su obično ovakve zločine činile starije osobe.

Ona kaže da se identitet majke mora otkriti kako bi je ljudi prepoznali ukoliko se doseli u njihovo mesto, a da se fotografije Blažića moraju podeliti jer će se on tokom zatvorske kazne menjati.

- Ovo je sve strašno. Zakonodavstvo mora hitno da se menja i mora se ukinuti pravilo da osoba ispod 21 godine starosti ne može da dobije kaznu dužu od 20 godina. Da nema tog zakona on bi dobio doživotnu robiju, što on i zaslužuje. Mora se odvojeno pokrenuti proces kako bi se utvrdilo odakle ocu oružje i zašto je obučio sina monstruma - kaže Grgur.

Grgur je rekao i "da su roditelji normalni, do svega ovoga ne bi došlo", pa je celu situaciju povezao i sa odgovornošću roditelja dečaka ubice iz Ribnikara.

Marković je rekao da je on pobornik smrtne kazne, a za primer je uzeo i Rusiju koja i dalje drži ovaj zakon na snazi, pa rekao da treba smanjiti kaznu na 10 godina, a da policiji treba dati ovlašćenja da u ovakvim situacijama likvidiraju ubice.

- Mi nismo spremni za ovakve kazne. On je na kraju rekao da bi i voleo da je dobio smrtnu kaznu, ali on ima načine da sebi oduzme život ako to bude želeo - kaže Marković.