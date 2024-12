- Ja sam verovala da u zatvoru osoba može da se reformiše i započne novi život, ali to nije tako. Poslednji ljudi koji su osuđeni na doživotnu kaznu su upucali dete na noši i psa, ali ni jedna kazna neće uticati na kriminalca, on će svakako uraditi ono što je planirao.

Ona navodi da veruje da ne treba tretirati mlađe ljude po drugim zakonima, već im za ovakve zločine treba jednako suditi, pa dodala da čak i da ne dođe do smrtne kazne, treba uvesti opciju doživotnog zatvora kako bi znali da ta individua više nikada neće biti na slobodi.

- Ako je neko ubio jednu osobu, onda dobije 20 godina zatvora. Ako je neko ubio dve osobe, to je 40 godina, i treba dodavati po 20 za svaku osobu. Ne može se isto odgovarati. U Americi možete dobiti dvadeset doživotnih kazna, što mi nije bilo jasno, ali to je poštovanje žrtava. To nisu samo žrtve, oni imaju imena - kaže Zirojević.