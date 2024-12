- Uroš Blažić je ceo jedan šaržer ispraznio dok je pucao u našu decu - u njih troje. Verovatno je Milan, nisam ni znao tačno šta se tu desilo, ali verovatno je Milan ustao da zaštiti sestru ili bilo šta drugo i bio je prvi na potezu i on je tada najviše metaka primio. Tako su i ova deca u Orašju. Danas čujem, da je na mestu ubistva u Orašju i meso ostalo, pored roštilja. Mozak deteta je bio pored roštilja, našli su mozak deteta - rekao je otac Dalibora Todorovića sa teskobom u glasu.

- Šta vi mislite da je? Pa zaklao bih ga 200 puta. Mislim, i to bi mi bilo malo. Ne znam šta da kažem - rekao je on.

- Nisam sačekala do kraja da čujem presudu. Nisam znala da će čitati obdukciju, nisam se nadala tome. Znala sam da je moj broj imao šest mestaka i dalje nisam mogla da čujem. Nisam ni tražila da to čujem, nisam to želela. Poslednja stvar koje se sećam sa današnjeg suđenja jeste njegovo ime i prezime... - rekla je Suzana Todorović, sestra Dalibora Todorovića, kojeg je u masakru u Duboni ubio Uroš Blažić.