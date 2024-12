- Ljudi u nekim kriminalnim grupama se suprotstavljaju, ali sve je to, čini mi se, sitno u odnosu na kada vi od običnog, poštenog čoveka, domaćina, napravite zlikovca. E, to je već bilo kakva kriminalna organizacija je mala za takvog čoveka - kazao je Saša Panić.

"Najteže mi je palo kada sam čuo kako su nam deca povređena"

- Pričam o mojoj deci. Odrekao sam se svega da njima nigde ne zaškripi, da ih iškolujem baš do ove mere dokle su imali kapacitet i nisam hteo da posustanu. I sad mi neko to prekine. To su godine koje treba da prođu, da dovedete vi od malog deteta, od dva, tri kila mesa, do ovakvih ljudi. To su godine. I sad vi da trepnite i da zaboravite sve to. Na Kristinin rad, što je 3. maja napisala u školi, posle šest meseci je došla nastavnica koja joj je dala taj rad da piše i rekla mi da je smogla snage tek posle šest meseci da donese sažetak. Eto, dete jedno iz srednje škole vidi problem u društvu, a društvo ne vidi svoj problem - rekao je Saša Panić.