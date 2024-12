Napadač, koji je 25. aprila zadao teške telesne povrede Zoranu Nedeljkoviću, do danas se nalazi na slobodi. Kako bi okrivljeni bio adekvatno kažnjen porodica nastradalog Zorana Nedeljkovića pokrenula je peticiju pod nazivom "Pravda za Zokija".

Podsetimo, veštak je nakon razgledanja snimka kontrolne kamere sa susedne kuće koji prikazuje sadržinu čitavog incidenta, konstatovao da okrivljeni nije bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti i da je bio u stanju ljutnje malog ili do stepena srednjeg intenziteta.

- Taj dan, kao i mnogo prethodnih dana, otišao je da proveri kako idu radovi na kući koju je kupio. Tada je video napadača kako pomaže roditeljima da unesu stvari. Moj brat je otišao do kapije, nije je ni pipnuo, i razgovarao je sa njima 15 minuta preko kapije. Nakon toga, otac, majka i napadač kreću prema kući - kaže Martinović.

- Tada ga je napadač uhvatio za ruku, udara ga pesnicom u glavu i baca ga na zemlju. Šutirao ga je krvnički u glavi, a onda se izmakao, i nastavio da ga šutira. Napadač je onda četiri minuta telefonirao, a majka je došla i krila noge mog brata, jer su se nalazile na trotoaru. Otac je onda, pretpostavljam, savetovao napadača da se udari u glavu, a on je to učinio levom rukom kako bi delovalo kao da ga je moj brat napao.

- Psiholozi su njega tumačili bez snimka i rekli da je on smiren i empatičan. Kada je psihijatar video snimak promenio je svoj izveštaj i rekao da se on seća događaja i da je bio svestan onoga što je uradio. Psihijatar je rekao da je samopovređivanje možda motivisan time da smesti mom bratu, a da se možda i pokajao.

- To da li su snimci dostavljeni psihijatrima je stvar tužioca, a možda su mislili da snimak nije relevantan. Na veštake ne može uticati niko sem tužilaštva. Sud će na kraju zaključiti da li je veštačenje bilo adekvatno. Bitno je iz kojeg razloga je došlo do udaraca, a psihijatar to može da zaključi na osnovu govora tela.