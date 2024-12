"Hteo sam da ga ubijem u sudnici!"

- Malo je falilo. Tu bi se završilo i suđenje i sve. Išao sam da se dokopam njega, jer mi je to bila jedina šansa, znao sam da nema advokata u sudnici. Pa, omaknuo mi se, ali sledeći put neće. Znači, ja sam pošao s namerom da ga ubijem u sudnici. Bez obzira na sve dalje šta bi se desilo, uopšte me ne zanima šta će se desiti. Meni veća robija ne treba nego što je sad. A to što bi me posle osudili, možda me osudi i sto godina posle toga. Ništa, to meni ne znači više šta će ko da me osudi - rekao je Milosav Todorović.