- Nakon što sam decu sahranila, svaki dan sam odlazila do kuće gde je živeo njihov ubica. Tu majku koja je rodila monstruma sam htela da pitam samo zašto? Jednog dana sam je i srela, videla me je ispred kuće i rekla: "Sestro, otkud sam ja znala". Izgovorila je to gledajuće me u oči i lagala je - kaže Zorica, prisećajući se i svedočenja Biljane Blažić u sudu. Naime, ona je rekla "da nije imala pojma o oružju koje su njen suprug i sin posedovali, a koje je policija odnela iz njihovih kuća nakon masakra".

- I to je slagala, jer je u sudu prikazan snimak, na kom se čuje da je ona znala za oružje - kaže naša sagovornica i dodaje: