U optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koja je podginuta protiv 19 okrivljenih, ime je i Ratka Živkovića.

- Zemo je bio ubačeni element kavačkog klana u škaljarski klan. Miloš Budimir ga je poznavao, bio je sa njim u zatvoru, on je dobio neku visoku kaznu za marihuanu i ležao je dosta u Zabeli. Kada je izašao, bio je u kontaktu sa nekim ljudima iz škaljarskog klana i on je faktički radio kao krtica za kavački klan od početka. Za to je na kraju dobio milion evra - ispričao je, kako se navodi, tokom saslušanja Srđan Lalić, koji ima status svedoka saradnika u postupku protiv klana Veljka Belivuka. Belivuk je inače, u optužnici za Atinu i Krf označen kao jedan od organizatora.