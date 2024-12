Uroš Blažić, kao i njegov otac Radiša, osuđeni su svaki na 20 godina zatvora, a prema rečima Zorice Panić, majke kojoj je Uroš ubio sina Milana (20) i ćerku Kristinu (19), pored činjenice da njenih najvoljenijih više nema, najviše je boli to kako se ubica njene dece ponaša u zatvoru i to da će on jednog dana izaći na slobodu!