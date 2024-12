Miodrag je na suđenju tvrdio da uopšte nije bio u kući u vreme kritičnog događaja. On je ostao pri izjavi iz tužilaštva da kuma nije ubo nožem, da u to vreme nije bio kod kuće i da je kum ležao na podu svoje sobe kada se vratio , a da je otac držao telefon u rukama. Goran je, pak, ispričao da je prvo izbila svađa između Miodraga i Aleksandra oko toga da li Kinezi mogu da naprave lažni motor "Harli Dejvidson" i da je onda došlo do sukoba. Goran je naveo da im je pokazao sliku poznatog motora ispred kojeg je stajao jedan Kinez, na šta je Aleksandar rekao da je nemoguće da Kinezi prave "Harlija", a Miodrag da je moguće. Onda je svađa prerasla u krvavi obračun.

- Aleksandar je pobesneo, bacio je stolicu, u raspravi opsovao Miodraga rečima “Je** ti sve”. Miška je to pogodilo jer je shvatio da se psovka odnosi na njegovu ćerku. Počeli su da se rvu, kum ga je udario glavom i uhvatio mu vrat "kragnom". Kada su došli do radnog stola, tu sam uspeo da ih razdvojim i odguram kuma skoro do njegove sobe. Mislio sam da je gotovo jer kada se svađamo, sve traje pet minuta i posle pijemo kafu. Nisam video kada je Miodrag dohvatio jedan nož ukupne dužine 15 centimetara. Da sam video, možda bih mogao da sprečim, ali nisam. To je bio delić sekunde. Nisam video ni ubod. Jedino Miodraga kako drži krvav nož iznad sudopere - ispričao je Goran.