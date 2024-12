Mnogi bi rekli da za bebu koja je prekjuče oko 16,30 sati ostavljena u kontejneru u Malošištu važi ona stara izreka " Rodi me majko srećnog pa me na đubre baci ", a kako saznajemo iz Univerzitetsko kliničkog centra (UKC) u Nišu, ova devojčica dobro napreduje i nema komplikacija od eventualnih promrzlina .

- Nema šta tu mnogo da se priča. Ona nam nije rekla, meni i Draganu (suprug) da je trudna, to niko nije znao, je l' ti kazujem. Men' je majka ostavila kad' sam bila dva meseci, men' drugi ljudi očuvali. Ne znam ko je otac bebe, tu neki priča da je onaj jedan što je dolazio iz selo Mekiš, al' koj' to znaje. Pituju me u policiju, što sam dala da Martina baci dete u kontejner, al' ja nisam ni znala kad' se porodila tu na terasu. Ja sam bila u wc i odjedanput se stvorila gužva. Sama se porodila i odma' je bacila dete, al' videli ljudi. Ja ne bi dala da se to desi s moje dete, čuvala bi ga, zadržala bi ga, kakav kontejner na ovu 'ladnoću - rekla nam je Martinina majka, odnosno baka Jelena J.