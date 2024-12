- Želela bih da objasnim situaciju koja je objavljena na svim portalima gde je sa mog profila postavljeno srce na "stori" o dužini kazne moga sina. Tek sada se oglašavam po tom pitanju, jer mi zaista nije bilo dobro. Da sam ja uradila greškom i slučajno, ja bih to rekla, ali to je uradila moja prijateljica, takođe slučajno. Kako mi slabo znamo da koristimo ove mreže, nismo znali to da uklonimo. Niti ima bilo šta smešno u zločinu koji je moj sin izvršio, niti kao majka mogu da se radujem, niti da žalim zbog presude, kakva god je ta presuda. To je stvar suda i zakona i to uopšte ne komentarišem. Došlo je do greške zbog koje ispada da sam monstrum, što zaista nisam. Molim vas shvatite da je ovo "srce" samo nespretnost i slučajnost - napisala je majka Uroša Blažića.