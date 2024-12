"Oni ostaju svesni da nešto ne mogu da učine i to je za njih vrsta kažnjavanja"

Zašto nam se ponovo dogodilo da monstrum koji je u zatvoru proveo 40 godina, koji je višestruki silovatelj i povratnik u tom krivičnom delu, izađe na slobodu i ponovi delo? Još nismo kao društvo zalečili rane od Malčanskog berberina i Alije Balijagića, nama se desila ista greška. Kako ćemo kao društvo reagovati, šta pokazuje zrelost jedne zajednice, govorili su gosti Kurir televizije Milan Popović, advokat, prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo i Sandra Bjelac, psihoterapeut.

Popović je najpre sa stručnog stanovišta pokušo da objasni šta možemo da očekujemo sada kada je silovatelj povratnik iz novog Pazara ponovo priveden:

- Jednostavan je odgovor na to pitanje, izvršio je delo, dobio je kaznu i odležao je. Tri puta je osuđivan sa silovanje, vodi se da je on taj svoj dug društvu otplatio. Treba da se vidi kako će se ovo delo sada kvalifikovati, tanka je granica, ali treba prepustiti sudu da odluči. Kazne su slične, od 3 do 5 godina - rekao je on, te istakao:

- Ono što je bitno jeste da li je on mogao da kontroliše svoje nagone. Ukoliko nije mogao, onda ne možemo govoriti o kazni, već o nekoj drugoj sankiji i meri bezbednosti. To je nešto što prvo mora da se uradi u postupku. Ono što je značajno za nih, mere se izriču na neodređeno trajanje, odnosno dok se ne proceni da je on spreman da se vrati u društvu.

Zirojević je govorila o adekvatnim kaznama za počinitelje ovakvog zločina:

- Za sada ne postoji rešenje ovakvog problema. Po pitanju silovanja, uvek imamo različite sumnje da li je, ili nije došlo do njega. Međutim, sada imamo reč o povratniku i maloletnici. Jedno rešenje je hemijskakastracija koja se pokazala nedovoljno dobra, ona je vremenski ograničena i mora da dođe do pristanka. tu je i opcija da se povećava kazna, što opet nema nikakvog efekta jer oni to ne rade zbog kazne. Jedino što bi imalo nekog efekta je doživotna ili smrtna kazna.

Bjelac se dotakla pojma pedofilije i toga šta je to što nju izaziva kod pojedinaca:

- Postoje organska oštećenja u strukturi njihovih mozgova. sa druge strane, određeni broj pedofila su zlostavljani ranije u porodici, pa nastavljaju taj oblik. Ja sam lično protiv smrtne kazne iz razloga što mislim da trenutak zadovoljstva koji oni imaju dok čine to krivično delo je mnogo veća frustracija nego nekoga ubiti. To su ljudi koji misle da čine dobre stvari i ne razumeju da nanose bol žrtvi. Ne može da uđe u zakon tako nešto, dete nije u stanju da razume šta znači imati polni odnos sa osobom od 30 ili 40 godina. Zato ta osoba vrlo dobro zna šta radi tom detetu, oni ostaju svesni da nešto ne mogu da učine i to je za njih vrsta kažnjavanja - rekla je, te istakla:

- Prvo je taj deo šta ih uzbuđuje, može da bude mučenje, patnja žrtve, dominacija. To su oni ljudi koji nemaju empatiju, nemaju saosećanje za žrtvu. Motivi su različiti, ali ono što ih čini drugačijim je njihova kontrola nagona i sve ono što u dobrovoljnom seksualnom činu nemaju.

