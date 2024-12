- U tom trenutku na ulici je bilo prolaznika i vozača, ali niko od njih nije uspeo da reaguje i zaustavi vozača, koji je, kada je video u retrovizoru da me je oborio i da ležim dodao gas. Nisam videla ni registarske oznake vozila, niti da li je muškarac stariji ili mlađi - navodi A. M. u jednom dahu, pa dodaje da je pozvana policija, ali da vozač do sada nije identifikovan i da je rad i dalje u toku.

- Kada mi se ovo desilo, počeli su da mi se javljaju ljudi i da mi govore da se i njima to dešavalo. Nekome je povređena majka, nekom dete... Strašno je da imamo toliko povređenih ljudi u saobraćajnim nesrećama. Nadam se da će policija identifikovati vozača, koji me je povredio. Znam da moje povrede na svu sreću nisu ozbiljne, ali je užasno to što kao čovek nije stao, zaustavio se i pružio mi pomoć. Izgubili smo neku ljudsku osobinu - zaključila je A. M. i dodaje: