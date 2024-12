Advokat Radiša Roskić je objasnio kako je policija uspela da uđe u trag osumnjičenima za trgovinu kokainom.

- To je veoma teško jer se bez izuzetka radi o primeni najpre operativnih, a potom i operativno-tehničkih radnji mera na čije preduzimanje je policija ovlašćena. Od početnog operativnog podatka aktivnosti policijskih organa se usmeravaju u različitim pravcima kako bi se otkrili učesnici, ali i cilj i kompletna organizacija takvih grupa. Gde god je u pitanju trgovina drogom radi se o velikim količinama novca, unutar grupe vladaju veoma oštri i veoma tvrdi zakoni. Izdaje nema, one se uzajemno pokrivaju, a načini ostvarivanja tih ciljeva u smislu pribavljanja droge, plasiranja droge, naplate, prodate droge se, kao što vidimo, ostvaruju na najrazličitije načine. Sve je to dakle jedan sistem u koji je veoma teško ući - objasnio je Roskić za Kurir televiziju.