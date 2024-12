Darko I. koji je u jednoj noći napao četiri devojke, kako tvrdi čitalac Kurira, poznat je po nasilničkom ponašanju. - Ovo nije prvi put da ovaj nasilnik pravi scene i napada nedužne devojke, a i ostale građane. Ovome mora da se stane na put, jer smatram da smo svi u ovom mometnu ugroženi ako je on na slobodi. Plašim se da neću moći ni hleb do prodavnice da kupim i prošetam normalno svojom ulicom. Zato još jednom, šaljem apel i molim da ovo dođe do više ljudi kao i da nasilnika dovedemo pred pravdu i sud - navodi čitalac Kurira, želeći da ostane anoniman zbog svoje i bezbednosti ostalih učesnika u incidentima.

- Onda je poljubio u usta. Drugarica je pokušala da je odbrani rečima: "Kakav je to način ponašanja", ali je on zamahnuo i ka njoj. Zamolile su ga da se skloni, ali je on nastavio da šamara i čupa devojku, vređajući je da "zna devojke poput nje, da one to vole i traže". Devojka je počela da plače, a niko u lokalu nije reagovao niti pružio pomoć. Čak i momak koji je bio u prolazu, sve je nemo gledao - ispričao je čitalac Kurira, navodeći da su devojke, kada su uspele da se iščupaju iz kandži nasilnika sve, sa roditeljima, prijavile policiji.