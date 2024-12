Plavšić: Život mi se pretvorio u noćnu moru

- Puna 34 sata, od trenutka kada sam uhapšen do momenta kada sam pred zamenikom Tužioca za organizovani kriminal dobio priliku da objasnim da ništa nisam kriv i da ljude s kojima su me uhapsili čak i ne poznajem, boravio sam sam u pritvorskoj ćeliji. Odbijao sam da jedem ili pijem bilo šta, jer me je mnogo pogodila situacija u kojoj sam bio. Uspevao sam da povremeno zaspim, nisam znao ni kada je dan, a kada noć. Kada se probudim i vidim rešetke, pomišljao sam da je sve košmar i da nije moguće da se meni to dešava - rekao je tada Plavšić, rodom iz Kraljeva.