- Pretio mi je da će me ubiti, da ja neću biti prvi policajac kojeg je ubio. Rekao je da ako on to ne uradi kad izađe, to će učiniti njegovi drugovi. Pretio mi je i da će me, kada izađem, ti njegovi drugovi voditi na more, što u kriminalnom slengu znači da će me daviti, kao i da idem za Kanadu, što znači da će me ubiti - ispričao je Bakić po izlasku iz rijalitija.