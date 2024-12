Za ovo krivično delo zaprećena je kazna od pet do 12 godina zatvora.

Stefan J. je 11. februara 2024.godine u Nišu silovao devojku u liftu zgrade posle čega je uhapšen. On je u večernjim časovima u zgradu ušao za devojkom kada je ona šifrom otvorila vrata. Potom su zajedno ušli u lift koji je on u jednom trenutku zaustavio između spratova i nasrnuo na devojku s leđa.

Napadnuta devojka je uspela nekao da pošalje poruku rođaku, dok je manijak nameštao vrata od lifta. Kada su sišli u prizemlje, on je krenuo da izlazi iz zgrade. Na vratima se sreo sa rođakom napadnute devojke koji ga je pojurio čim je ona povikala da je to napadač . Stefan J. je uspeo da pobegne, ali ga je policija ubrzo pronašla u obližoj kafani.

Po priči Aleksinčana on je presreo jednu ženu na putu do fabrike, ali je na sreću naišao vozač kombija koji ju je povezao pa je izbegla mogući užasan razvoj događaja. Onda je navodno presreo dve devojke koje su uspele da pobegnu nakon čega je upao u pekaru i nasrnuo na radnicu. Nakon hapšenja, on je osumnjičen za nedozvoljene polne radnje, ali je pušten da se brani sa slobode, nakon čega je u večernjim satima bez ikakvog razloga polomio tri izloga u centru Aleksinca.